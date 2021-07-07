Увольнение за поддельный ковид-тест, с кем спит Рамона Петравича и Репше-писатель: о чем пишут латышские таблоиды

Чем обернулся поддельный тест на коронавирус для одной из актрис театра "Дайлес", кому из известных латвийцев иногда лучше молчать, чем говорить, и кто такой лысый Патрик, с которым делит постель депутат Сейма Рамона Петравича? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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