В деле Ребенока появились "вагнеровцы" и как Рубикс победил мошенника: о чем пишут латышские таблоиды

Кого подозревает в убийстве Павла Ребенока его друг и коллега Мартиньш Криекис, как Альфреду Рубиксу удалось победить мошенника и почему Евгению Гомбергу не отдают печально известную отреставрированную статую Петра I? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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