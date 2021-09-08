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У друга Павла Ребенока своя версия об убийстве и исполнителях
В деле Ребенока появились "вагнеровцы" и как Рубикс победил мошенника: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Кого подозревает в убийстве Павла Ребенока его друг и коллега Мартиньш Криекис, как Альфреду Рубиксу удалось победить мошенника и почему Евгению Гомбергу не отдают печально известную отреставрированную статую Петра I? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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У друга Павла Ребенока своя версия об убийстве и исполнителях

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DELFI Showtime

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Павел Ребенокс латышские таблоиды Евгений Гомберг Рижская дума
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