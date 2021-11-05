В IKEA появилась в продаже игрушка, которую создала маленькая девочка из Литвы
Foto: Publicitātes foto

На полках магазинов IKEA по всему миру появилась игрушка, дизайн которой создала 9-летняя Лиепа из Литвы. Лиепа выиграла в конкурсе, в котором участвовало 66 0000 работ, и её нарисованный синий кот, превратился в настоящую игрушку.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я была так рада увидеть свой рисунок, как настоящую игрушку! Котик получился точно таким, как я его нарисовала, со всеми неточностями и ошибками, и поэтому он такой милый!", – говорит Лиепа о своём первом впечатлении от игрушки.

В IKEA появилась в продаже игрушка, которую создала маленькая девочка из Литвы
Foto: Publicitātes foto

Коллекция SAGOSKATT – это игрушки созданные по рисункам детей. Дети со всего мира участвовали в конкурсе рисунка об игрушке своей мечты. Победителей выбирало жюри из Швеции и в последствии по рисункам победителей были созданы игрушки из ограниченной коллекции. Первый раз среди победителей девочка из стран Балтии.

В этом году авторами коллекции стали дети из разных стран, помимо Лиепы среди них дети из США, Канады, Польши и России - по их рисункам были созданы бутерброд, собака-русалка, жареное яйцо и птичка.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (1) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt