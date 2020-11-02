В Индии задержаны подозреваемые в продаже "лампы Аладдина", вызвавшие джинна

Двое мужчин задержаны в Индии по подозрению в мошенничестве за продажу "лампы Аладдина" и вызов фальшивого джинна, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британскую газету The Guardian. Третья предполагаемая участница мошеннической схемы объявлена в розыск.

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По данным издания, врач из штата Уттар-Прадеш обратился в полицию после покупки "лампы Аладдина" за 7 млн рупий (примерно 90 тыс. долларов) - со "скидкой", так как "первоначальная" цена была названа около 20 млн рупий. К правоохранителям он пришел после того, как осознал, что магических свойств у лампы нет.

По словам доктора, он познакомился с мошенниками, когда пришёл к ним в дом, чтобы лечить женщину, которую сами аферисты называли "больной матерью". Врач посещал пациентку более месяца, когда один из мошенников сообщил, что он оккультист и предложил ему приобрести "волшебный предмет". Мошенники-оккультисты даже "вызвали джинна из лампы".

Однако когда покупатель попросил потрогать лампу или джинна, ему сказали, что это слишком опасно.

В итоге врач приобрел лампу, которая должна была принести ему "здоровье, богатство и удачу". И только позже мужчина понял, что "джинном" был один из мошенников в костюме.

По словам представителей местной полиции, случай не единичный - мошенники таким образом обманули несколько человек, Задержанные мужчины и ранее совершали похожие преступления.