В Латвии открылся первый TikTok-дом

В Латвии открылся первый в Латвии TikTok-дом - Fam3 House. Участники проекта будут постоянно снимать и монтировать материалы для соцсети TikTok, "раскручивая" друг друга.

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В доме будут жить шесть тиктокеров: пранкер Андрей (@andrejko_epta), уличный интервьюер Том (@tommyboay), танцоры Ксения (@ksyusha.wavy) и Гоша (@goshawty371), а также блогеры Эля (@elyaasee) и Катя (@kateanalyy). Все они активно снимают контент, как для своих личных акаунтов, так и для официального профиля дома (@fam3_house).

Общее количество подписчиков всех участников Fam3 House превышает 300 тысяч. Тиктокеры уже сняли более 20 видео с миллионом и более просмотров.

"Мы усердно работаем над созданием нового материала. Ведём переговоры о сотрудничестве с латвийскими спортсменами, представителями латвийского шоу-бизнеса, различными местными и иностранными блогерами. Ищем и новые таланты", — цитирует одного из основателей Fam3 House Романа Ноздрина Balticevents.info.