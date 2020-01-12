В Москве из окна выпала известная фотомодель и актриса
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы. СМИ сообщают, что перед этим девушка проводила время со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым — в одном из столичных баров. Пунтус получила многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и вывих бедра, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавшая не помнит ничего, кроме своего имени.

Полиция обнаружила живой девушку, выпавшую из окна третьего этажа жилого дома в Москве. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, пострадавшей оказалась российская фотомодель и актриса Ксения Пунтус.

Перед инцидентом она отдыхала в одном из московских баров со своим бойфрендом Андреем Баковым, внуком режиссера Никиты Михалкова. Поздно вечером молодого человека и девушку довезли до дома их друзья, Баков заснул. Его разбудили полицейские, прибывшие на место происшествия.

Ксения получила вывих бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Она лежала на тротуаре в сознании и плакала. Нашел девушку проходивший мимо дворник, который и вызвал полицию вместе со "скорой".

Девушку срочно госпитализировали, провели операцию, сейчас она находится в реанимации. Врачи оценивают состояние пострадавшей как "стабильно тяжелое".

Подруга Ксении модель Алеся Кафельникова выдвинула свою версию произошедшего.

"Ксюшу нашли в кустах, раздетую, недалеко от дома, откуда она якобы выпала. Ребят, у нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали", — написала она в Instagram.

Она отметила, что Пунтус не помнит ничего, кроме своего имени. По словам Кафельниковой, девушка не принимала наркотики и не злоупотребляла спиртным.

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Gazeta.ru

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