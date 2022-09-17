В Мюнхене после двухлетнего перерыва открылся Октоберфест

В Мюнхене в субботу, 17 сентября, впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, начался уже 187-й по счету ежегодный праздник пива Октоберфест. От посетителей первого "послепандемийного" Октоберфеста не требуют соблюдать никаких антиковидных ограничений. В то же время эксперты призвали их проявить благоразумие и соблюдать осторожность.

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Сообщается, что наплыв гостей в первый день Октоберфеста-2022 был несколько меньше обычного. Пресс-секретарь городской полиции пояснил, что эта суббота в баварской столице выдалась необычайно холодной и дождливой. Однако на посещаемости праздника в этом году вполне могут сказаться и возросшие цены. Так, за литровую кружку пива придется заплатить почти на 16 процентов больше, чем до начала пандемии: от 12,60 до 13,18 евро.

Ежегодно туристы тратят в Мюнхене во время Октоберфеста около 1 млрд евро. В эту сумму входят не только пиво и сосиски, но также билеты на общественный транспорт, гостиницы, такси, сувениры и развлечения.

Мюнхенский Октоберфест, который, по словам премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, является "самым значительным народным праздником в мире", продлится до 3 октября.

O'zapft is! Das #Oktoberfest #München ist immer wie ein großes Heimkommen und Wiedersehen. Endlich kann es wieder stattfinden. Die #Wiesn ist das bedeutendste Volksfest der Welt. Danke für die super Stimmung! Bayern ist gerne Gastgeber. Auf eine friedliche Wiesn! pic.twitter.com/nm9AQn6BWL — Markus Söder (@Markus_Soeder) September 17, 2022



