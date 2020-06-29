Сразу три участницы будут представлять нашу страну в международном конкурсе красоты "Мисс Офис 2020".

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В этом году кастинг проходил дистанционно, в формате видеоконференции из-за мер безопасности и запрета массовых мероприятий в связи с вспышкой коронавирусной инфекции.

Отбор прошли только три офисные сотрудницы из Латвии - Дана Лауска (специалист операционного отдела SEB Global Services), Лидия Шепелева (координатор ремонтных работ Rīgas namu pārvaldnieks) и Маргарита Мурченко (менеджер по коммуникации и рекламе Beauty Imagine Space). В целом в полуфинале примут участие 100 девушек из разных стран.

В своих видеовизитках участницы показали свои таланты: Маргарита - умение произносить скороговорки, Лидия - "общение с пчелами" (девушка родилась в семье потомственных пчеловодов) а Дана прочитала мотивационную речь о женщинах.

Ознакомиться с анкетами участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно на сайте конкурса. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал пройдут 30 самых успешных и талантливых девушек. Победительница конкурса получит титул "Мисс Офис 2020", а также денежный приз в размере 30 тысяч евро и возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса.