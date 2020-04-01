В России за 70 тысяч евро продают кота, защищающего от коронавируса
Foto: LETA

На одном из сайтов объявлений в России появилось предложение о продаже необычного и очень дорого кота, который якобы может защитить от вируса.

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"Кот-оберег" по кличке Тимон, как утверждается в объявлении, обладает множеством талантов. Он может защитить не только от коронавируса, а от любого заболевания.

"Продается уникальный кот-оберег, талисман Тимон. Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу. Разговаривает с потусторонним миром", — цитирует текст объявления телеканал "Звезда". В объявлении также говорится, что Тимон является потомственным предсказателем.

Цена животного - 6 миллионов рублей (почти 70 тысяч евро), торг уместен.

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