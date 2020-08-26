В Третьяковке протекла крыша из-за ливня. Выставочные залы затопило

В Новой Третьяковской галерее на Крымском валу из-за ливня протекла крыша. Все экспозиции и выставки закрыты. По некоторым данным, пострадали экспонаты.

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"В Третьяковской галерее на Крымском Валу, 10 из-за сильного дождя произошла протечка крыши. В данный момент все посетители Новой Третьяковки выведены из залов, все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения", - цитирует пресс-службу музея Интерфакс.

В заявлении также говорится, что хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея "проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства".

Посетителей потоп не смущает, они продолжают рассматривать картины pic.twitter.com/HSiN57yMxs — Московские новости (@moskow_vk) August 26, 2020

Всем эвакуированным посетителям, как подчеркнули в пресс-службе галереи, будут предоставлены бесплатные билеты для визита в музей в другой день.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео и фото, на которых видно, что на полу в выставочных залах вода.

⚡️ Затопление в Третьяковской галерее на Крымском Валу pic.twitter.com/DG2y8naVi6 — Московские новости (@moskow_vk) August 26, 2020

По данным телеканала "Россия 24" (ВГТРК), в результате протечки пострадали экспонаты.

"Только что печальная новость пришла из Третьяковской галереи. Там происходит экстренная эвакуация экспонатов, потому что протекла крыша", - сообщили в эфире телеканала.

Тем временем в Третьяковке. Кандинский бы не оценил pic.twitter.com/jBR9MRrfwC — культ ретт (@rettterp) August 26, 2020

"Ничего не пострадало, картины в тех же залах, - сказал журналистам администратор галереи. - Такого, чтобы были сняты картины, ничего такого не было, они висят на своих местах. Реставраторы, конечно, посмотрят. Но все хорошо".

Тем не менее, министерство культуры поручило Третьяковке провести оценку причиненного ущерба после подтопления, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники галереи убирают воду, сушат помещение, скоро выставка снова откроется, сказала ТАСС представитель галереи.

ТАСС уточняет, что в пострадавшем от протечки зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

Выставка включает произведения живописи и графики, фотографии и видеоработы, объекты и инсталляции художников разных направлений. Как сообщается на сайте галереи, цель выставки - представить и проанализировать главные явления и идеи в российском искусстве последнего десятилетия.

Новая Третьяковка на Крымском Валу открылась для посетителей 3 июля. С середины марта 2020 года она была закрыта из-за пандемии коронавируса.

Издание "Открытые медиа" со ссылкой на данные госзакупок сообщает, что крышу здания Третьяковки на Крымском валу прямо сейчас ремонтирует компания "Стройхолдинг", а в прошлом году этим занималась компания "Главзарубежстрой". "Стройхолдинг", согласно данным госзакупок, согласилась отремонтировать кровлю за 80,2 млн рублей, а "Главзарубежстрою" галерея заплатила 168,1 млн рублей.

Гидрометцентр России объявил в среду в Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождей.