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ВИДЕО: Война, разлука, Зиепниеккалнс. Светлана Лобода сняла в Риге еще один клип
Вайкуле о "Дожде", девушки airBaltic, как Рига отметит Новый год и другие события недели
Foto: Kadrs no video

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ВИДЕО: Война, разлука, Зиепниеккалнс. Светлана Лобода сняла в Риге еще один клип
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