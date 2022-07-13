Вайкуле о своей химиотерапии, Калвитис отписал имущество жене, Лембергс-селянин: о чем пишут латышские таблоиды

Лайма Вайкуле вернулась из США в Латвию и прокомментировала недавние слухи о болезни и лечении, экс-премьер Латвии Айгар Калвитис переписал имущество на супругу, что знаменитые люди страны думают об обязательной армейской службе и как 20-летний внук Гунара Кирсонса справляется с бизнесом деда. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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