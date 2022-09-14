Вайкуле просит за нее молиться и феминизм от Линды Мурниеце: о чем пишут латышские таблоиды

Дизайнер Давидс стал успешным фермером, как проучить нечестного водителя маршрутки, почему надо молиться за Лайму Вайкуле, Линда Мурниеце против сексизма Артиса Пабрикса и механический конь по цене настоящего в театре "Дайлес". Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама