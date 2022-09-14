1 6
Модельер Давидс рад, что живет в селе, где не слышит русский язык
Вайкуле просит за нее молиться и феминизм от Линды Мурниеце: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Дизайнер Давидс стал успешным фермером, как проучить нечестного водителя маршрутки, почему надо молиться за Лайму Вайкуле, Линда Мурниеце против сексизма Артиса Пабрикса и механический конь по цене настоящего в театре "Дайлес". Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 6
Модельер Давидс рад, что живет в селе, где не слышит русский язык
Читать мнения (4) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai