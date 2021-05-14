Валдис, отзовись! В соцсетях ищут юного футболиста из Огре, чтобы передать ему письмо

Предприятие Latvijas Pasts обратилось к пользователям соцсетей с просьбой помочь найти адресата письма без адреса - светловолосого Валдиса из Огре, который приходит играть в футбол с пожилым мужчиной.

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Трогательная просьба тут же вызвала отклик и тысячи людей стали делиться записью. На фотографии можно увидеть, что на конверте явным детским почерком написано: "Валдису в Огре, который ходит на футбол, светловолосый и со старым дядей".

Сотрудники почты добавили, что очень хотят доставить послание, но из-за отсутствия адреса не могут это сделать, поэтому просят помочь всех неравнодушных.

У отправителя есть все шансы найти белокурого Валдиса, ведь у нас, в отличие от писавшего "на деревню дедушке" чеховского Ваньки, есть сила интернета. И кто знает, возможно, это станет началом крепкой дружбы.