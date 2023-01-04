Вечно молодой Ушаков, Миелавс поделил имущество с женой и ЛГБТ в кино: о чем пишут латышские таблоиды

Что в брачном договоре Айнара Миелавса, внучка Паулса показала Ригу новому другу, трагедии в жизни легендарного рижского панка Пексиса и что думают эксперты о ЛГБТ-контенте в детских мультфильмах. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Айнар Миелас поделил имущество с женой



Privāta dzīve сообщает, что в канун Рождества музыкант Айнар Миелавс и его жена Лиене разделили имущество, подписав брачный договор после 17 лет совместной жизни. В договоре прописано, что супруги раздельно владеют имуществом, которое принадлежало каждому из них до брака, а также разделили то, что нажито в браке и будет получено в будущем.

Айнар владеет предприятием Mūzikas prāmis, которое приносит доход: в 2021 году прибыль после уплаты налогов составила 14 тысяч евро.

Также известно, что уже 15 лет семья живет в Царникавской волости, в доме, построенном на земле, принадлежавшей отцу Лиене. Супруги занимаются выращиванием садовой черники.

О прошлых браков у Миелавса есть взрослые дети: сын Мартиньш (владелец K.K. fon Stricka Villa) и дочка Марта, художница по костюмам.

В браке с Лиене родились две дочери - Агата и Тереза. Музыкант никогда не любил рассказывать о личной жизни. Пару лет назад в интервью для журнала Mājas Viesis Миелавс все же коснулся темы отношений, сказав: "Пандемия стала огромным испытанием для всех, потому что люди не привыкли так много времени проводить вместе. Мне повезло - мы с Лиене творческие люди и работаем не по графику, поэтому давно привыкли ежедневно быть рядом в течение дня".

Внучка Паулса привезла в Ригу нового друга



Внучка Раймонда Паулса, которая еще недавно собиралась замуж за живущего в США сценариста, теперь переехала в Великобританию. Privāta dzīve пишет, что на праздники она приехала навестить дедушку, и вместе с ней приехал совершенно другой молодой человек.

Моника Педерсен закончила учебу в Калифорнийском университете и покинула США. Теперь она преподает в лондонской MetFilm School. Школа находится по соседству со знаменитой киностудией Ealing studios.

Со своим теперь уже бывшим женихом Майклом Элояном Моника познакомилась в период своей учебы в США. В 2020 пара строила свадебные планы, но сбыться им было не суждено. Позже из соцсетей обоих исчезли совместные фото и видео.

В канун нынешнего Рождества с Моникой в Латвию приехал новый друг - художник Джереми Аллен. Оба на данный момент живут и работают в Лондоне и много времени проводят вместе.

Легендарный Пексис рассказал о своей трагедии





Foto: DELFI Aculiecinieks

Известный рижский панк Пексис (Андрис Алексеевс)изменился до неузнаваемости - отпустил бороду, от знаменитого гребня не осталось и следа. Встреченный журналистом на улочках Старой Риги, он рассказал изданию Privāta dzīve свою трагическую историю.

"В позапрошлом году я сломался, впал в тяжелую депрессию. Дочку не видел год. Мне очень стыдно, но я обещаю, что соберусь и позвоню ей".

Андрис потерял работу, его выгнали из квартиры на улицу Авоту. Пришлось поселиться в гараже на улице Лиенес, но как только он начал там обживаться, гараж сгорел в результате пожара из-за неисправной электропроводки. Казалось, Пексис потерял все. Он не хотел ни с кем встречаться, оборвал контакты со всеми, кто был ему дорог.

"До сих пор не оправился полностью, но теперь я хотя бы вижу свет в конце тоннеля. Дочка - это то, что держит меня на плаву и не дает наделать глупостей", - признается он.

Единственным другом Пексис по-прежнему считает Херберта Блумбергса (Хербе), совладельца кафе Leningrad. "Он всегда выручал меня, были ситуации, когда я неделями жил у Хербе. Но он не может поддерживать меня вечно".

Экс-депутат решил отдохнуть и стал безработным



Депутат 13 Сейма, парламентский секретарь министерства образования Сандис Риекстиньш рещшил отдохнуть и получил статус безработного, пишет Privāta dzīve.

"Вот уже второй день я безработный. Но я встал на биржу не для того, чтобы найти работу, вряд ли там найдется что-то для меня. Просто последние четыре года были сложными, пора отдохнуть. Хорошо, что есть "подушка безопасности" и после того, как сложил полномочия, я не останусь без средств к существованию", - говорит он.

Деятельность Риекстиньша в Сейме вызывала неоднозначные реакции у общества. Не раз его упрекали в том, что он занимает пост именно в министерстве образования, имея лишь среднее образование. Время от времени депутат делал и резкие высказывания - и продолжает это после увольнения. Например, на днях Сандис выложил в соцсети свой снимок на мотоцикле, дополнив грубым комментарием на русском языке: "Достало быть хорошим, это никто не оценит. Лучше буду по***истом. Так проще жить!"

ЛГБТ - детям. Надо ли предупреждать?



В конце года на домашних страничках кинотеатров появилось предупреждение, что в анимационном фильме "Странный мир" затронута тема ЛГБТ. Это вызвало бурные дискуссии среди родителей и критику со стороны ЛГБТ-активистов. О том, что думают эксперты, рассказывает Privāta dzīve.

"В искусстве нет запретных тем, - считает кинокритик Дайра Аболиня. - И в наше время некорректно, даже унизительно говорить об ограничениях, связанных с сексменьшинствами. Я против любой цензуры!"

Режиссер Матис Кажа не видит смысла в таких предупреждениях: "Это все равно, если бы предупреждали "Осторожно, в фильме показывают инопланетян!". Я в своих фильмах добавляю предупреждения лишь о громком звуке или других технических моментах, который могут вызвать физиологический дискомфорт - например, эпилептический припадок".

"Предупреждению здесь не место, потому что в фильме нет сцен насилия, - говорит театральный критик Зане Радзобе. - С таким же успехом можно требовать предупреждений в стиле "Осторожно, присутствуют гетеросексуальные сцены!". Дисней в последние годы меняет предусмотренные для детей материалы - они идут в ногу со временем. И если у ребенка после просмотра появляются вопросы - у родителей хорошая возможность все обсудить. Нет ничего плохого в открытом разговоре".

Новый спутник Агнесе Зелтини





Foto: LETA/Privātais arhīvs

51-летняя актриса и предпринимательница Агнесе Зелтиня замечена в обществе бывшего спортсмена, а ныне бизнесмена, 53-летнего Юрия Глудитиса, пишет Kas Jauns.

В разговоре с Kas Jauns актриса не стала скрывать, что у нее новые отношения. Юрис же, отвечая на вопросы, был более осторожен в высказываниях: "Мы действительно сдружились с Агнесе, но больше мне нечего сказать. Выходим иногда в свет. Конечно, если люди где-то бывают вместе, то они друг другу не чужие".

Себя Юрис представляет как бывшего спортсмена, для которого спорт до сих пор занимает важное место в жизни. Сейчас он занимает должность в IT-компании и является брокером по недвижимости.

Вечно молодой Ушаков



Политик, экс-мэр Риги Нил Ушаков, несмотря на ответственную и стрессовую должность депутата в Европарламенте, с годами визуально не становится старше, отмечает Kas Jauns.

Некоторым людям словно присущ ген молодости, удивляется издание, вспоминая и страшилки о бессмертных вампирах.

Кажется, нечто похожее наблюдается и у Нила Ушакова. Его лицо и после 45 лет по-прежнему гладкое, как у юноши, без морщин и складок. Трудно представить, как при такой напряженной политической работе удается избежать классических мимических морщин вокруг глаз, на лбу и в зоне бровей. Более того, те, кто смотрели интервью Ушакова о выигранном судебном деле, заметили, что лицо политика не только подозрительно моложавое, но и неподвижное. Когда он отвечал на щекотливые вопросы или выражал радость после победы в суде, ни один мускул не дрогнул на лице политика.