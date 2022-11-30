Ведьма в Сейме, надо ли запрещать русский язык и роман депутата Гревцовой: о чем пишут латышские таблоиды

Как политтехнолог Юргис Лиепниекс готовил госпереворот в Средней Азии, с кем встречается скандальный депутат Глория Гревцова, что в Сейме делает ведьма, куда пропал барабанщик Prāta Vētra и что известные люди Латвии думают о планируемом запрете русского языка в школах. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке

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