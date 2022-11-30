1 8
Недвижимость экс-политиков не продается годами, но не дешевеет
Ведьма в Сейме, надо ли запрещать русский язык и роман депутата Гревцовой: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Как политтехнолог Юргис Лиепниекс готовил госпереворот в Средней Азии, с кем встречается скандальный депутат Глория Гревцова, что в Сейме делает ведьма, куда пропал барабанщик Prāta Vētra и что известные люди Латвии думают о планируемом запрете русского языка в школах. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 8
Недвижимость экс-политиков не продается годами, но не дешевеет
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Почему жирные кислоты omega-3 надо употреблять с раннего возраста?
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Почему жирные кислоты omega-3 надо употреблять с раннего возраста?
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег