Ведьма в Сейме, надо ли запрещать русский язык и роман депутата Гревцовой: о чем пишут латышские таблоиды

Как политтехнолог Юргис Лиепниекс готовил госпереворот в Средней Азии, с кем встречается скандальный депутат Глория Гревцова, что в Сейме делает ведьма, куда пропал барабанщик Prāta Vētra и что известные люди Латвии думают о планируемом запрете русского языка в школах. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке
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