ВИДЕО: 6-летняя миллионерша-блогер из России отметила день рождения с Киркоровым и Реввой

Шестилетняя Настя Радзинская, которую Forbes в 2019 году включил в тройку богатейших видеоблогеров в мире, отпраздновала день рождения с артистами Филиппом Киркоровым и Александром Реввой.

В опубликованном в соцсетях видео видно, как Ревва вызывает Радзинскую на сцену, пока Киркоров поет песню "Стеснение пропало". На кадрах другой записи Ревва исполняет песню "Алкоголичка", в то время как дети танцуют на сцене. Также на заднем плане танцует отец юной миллионерши.

В подписи к видео семья Радзинских поблагодарила выступавших артистов, а также детей российских знаменитостей, которые присутствовали на дне рождения. Помимо детей Киркорова, в празднике приняли участие дети Игоря Николаева и Кристины Орбакайте.

Николаев также опубликовал видео с праздника в своем аккаунте. В одном из роликов Радзинская исполняла песню "Тебя поздравит Настя!", музыку и стихи к которой написал сам Николаев. На другом видео Ревва подошел к дочери Николаева Веронике, когда пел песню "Чика", героиню которой зовут Вероника.

Судя по геотегам, праздник проходил в американском городе Майами, а его организацией занималось агентство Киркорова Phill Party.

В конце 2019 года издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Радзинская заняла в этом списке третье место. Журнал оценил годовой доход девочки в 18 миллионов долларов. В настоящий момент на YouTube-каналы россиянки, основным из которых является LikeNastya, подписаны более 107 миллионов пользователей, а ее видео были просмотрены 42 миллиарда раз.