ВИДЕО: 6-летняя миллионерша-блогер из России отметила день рождения с Киркоровым и Реввой
Foto: Sputnik/Scanpix

Шестилетняя Настя Радзинская, которую Forbes в 2019 году включил в тройку богатейших видеоблогеров в мире, отпраздновала день рождения с артистами Филиппом Киркоровым и Александром Реввой.

В опубликованном в соцсетях видео видно, как Ревва вызывает Радзинскую на сцену, пока Киркоров поет песню "Стеснение пропало". На кадрах другой записи Ревва исполняет песню "Алкоголичка", в то время как дети танцуют на сцене. Также на заднем плане танцует отец юной миллионерши.

В подписи к видео семья Радзинских поблагодарила выступавших артистов, а также детей российских знаменитостей, которые присутствовали на дне рождения. Помимо детей Киркорова, в празднике приняли участие дети Игоря Николаева и Кристины Орбакайте.

Николаев также опубликовал видео с праздника в своем аккаунте. В одном из роликов Радзинская исполняла песню "Тебя поздравит Настя!", музыку и стихи к которой написал сам Николаев. На другом видео Ревва подошел к дочери Николаева Веронике, когда пел песню "Чика", героиню которой зовут Вероника.

Судя по геотегам, праздник проходил в американском городе Майами, а его организацией занималось агентство Киркорова Phill Party.

В конце 2019 года издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Радзинская заняла в этом списке третье место. Журнал оценил годовой доход девочки в 18 миллионов долларов. В настоящий момент на YouTube-каналы россиянки, основным из которых является LikeNastya, подписаны более 107 миллионов пользователей, а ее видео были просмотрены 42 миллиарда раз.

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Nastya’s birthday party by @phillparty The best event agency in the world!💥 Спасибо ЛУЧШЕМУ агентству Праздников в мире @phillparty за организацию дня рождения Насти! ❤️ @fkirkorov @rybak.tatyiana

A post shared by Like Nastya (@likenastya) on Jan 26, 2020 at 5:46am PST

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«ТЕБЯ ПОЗДРАВИТ НАСТЯ!»(музыка и стихи #игорьниколаев )Исп. @likenastya #likenastya А мы от души поздравляем новую подружку нашей Веронички замечательную девочку Настю @likenastya с Днём Рождения!!! Спасибо огромное Настиным родителям Юре и Ане за прекрасный праздник! А @phillparty и лично @fkirkorov - за великолепную организацию и фантастический вечер!💥💥💥🎉🎉🎉#никаниколаева #верониканиколаева

A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Jan 26, 2020 at 11:22am PST

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