ВИДЕО: Адская диета. Как превратить шпица в монстра и всех насмешить

Жительница Таиланда Джаниза показала, как на ограничения в еде реагирует ее маленький пес по кличке Пао.
Девушка опубликовала в социальных сетях видео, где запечатлела, как дает своему шпицу всего лишь два кусочка сухого корма. И подписала его так: "Мама: Я думаю тебе необходима диета. Пао: Я не согласен!"
На самом деле, не согласен - это слишком мягко сказано. Судя по реакции собаки, в его маленькой голове уж зреет дьявольский план мести, и нам бы не хотелось знать, какой.
Видеоролик быстро стал вирусным, набрав десятки миллионов просмотров, и люди в восторге от маленького, но гордого шпица, готового бороться за свои вкусняшки.
@pao_family
Mom : I think you need to diet?Pao : I don't agree!!!😡 ##ios14 ##paomonomiu ##สุดปัง ##กล่องข้าวน้อยจ้าแม่ ##pomeranian ##ฉันเหมือนใคร ##คำถามคว้ามง♬ เสียงต้นฉบับ - 🐶Janeiza🤍