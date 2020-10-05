ВИДЕО: Адская диета. Как превратить шпица в монстра и всех насмешить

Жительница Таиланда Джаниза показала, как на ограничения в еде реагирует ее маленький пес по кличке Пао.

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Девушка опубликовала в социальных сетях видео, где запечатлела, как дает своему шпицу всего лишь два кусочка сухого корма. И подписала его так: "Мама: Я думаю тебе необходима диета. Пао: Я не согласен!"

На самом деле, не согласен - это слишком мягко сказано. Судя по реакции собаки, в его маленькой голове уж зреет дьявольский план мести, и нам бы не хотелось знать, какой.

Видеоролик быстро стал вирусным, набрав десятки миллионов просмотров, и люди в восторге от маленького, но гордого шпица, готового бороться за свои вкусняшки.