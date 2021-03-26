ВИДЕО: Аэрофобам не смотреть! Как выглядит удар молнии по самолету из кабины пилотов

Пилоты воздушного судна Boeing 737 MAX, летевшего в Панаму, во время подготовки к снижению и посадке попали в грозу - и одна из молний ударила прямо в нос самолета.

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Автор видео, пожелавший остаться неназванным, рассказал изданию Daily Mail, что все происходило на высоте 9 тысяч метров и в почти полной ночной темноте, когда самолет летел по приборам. По его словам, гроза была довольно сильной и молнии вспыхивали часто, но он не ожидал, что получится снять такой момент.

Отмечается, что никто из членов экипажа и 140 пассажиров на борту не пострадал, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Токумен в Панама-сити без каких-либо повреждений. На работу приборов удар молнии также не повлиял.

Как отмечает издание, конструкция современных самолетов предусматривает встречи с такими природными явлениями, что происходит нередко. Чаще всего молния бьет в острые концы - антенны, крылья, хвост или нос судна. Электрический разряд проходит по обшивке, покрытой специальным составом, и уходит в воздух, не причиняя вреда как самому самолету, так и людям в нем.

А вот еще одно видео, снятое рядом с крупным лондонским аэропортом Хитроу, где можно увидеть, как в один самолет ударяют сразу три разряда молнии.