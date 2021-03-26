ВИДЕО: Аэрофобам не смотреть! Как выглядит удар молнии по самолету из кабины пилотов
Foto: SIA OBO Bettermann īpašums

Пилоты воздушного судна Boeing 737 MAX, летевшего в Панаму, во время подготовки к снижению и посадке попали в грозу - и одна из молний ударила прямо в нос самолета.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Автор видео, пожелавший остаться неназванным, рассказал изданию Daily Mail, что все происходило на высоте 9 тысяч метров и в почти полной ночной темноте, когда самолет летел по приборам. По его словам, гроза была довольно сильной и молнии вспыхивали часто, но он не ожидал, что получится снять такой момент.

Отмечается, что никто из членов экипажа и 140 пассажиров на борту не пострадал, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Токумен в Панама-сити без каких-либо повреждений. На работу приборов удар молнии также не повлиял.

Как отмечает издание, конструкция современных самолетов предусматривает встречи с такими природными явлениями, что происходит нередко. Чаще всего молния бьет в острые концы - антенны, крылья, хвост или нос судна. Электрический разряд проходит по обшивке, покрытой специальным составом, и уходит в воздух, не причиняя вреда как самому самолету, так и людям в нем.

А вот еще одно видео, снятое рядом с крупным лондонским аэропортом Хитроу, где можно увидеть, как в один самолет ударяют сразу три разряда молнии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби

Новые проекты

Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€