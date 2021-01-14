ВИДЕО: Актеры записали веселую перебранку с навигатором, ставшую хитом в соцсетях

Любители голливудского кино и популярных сериалов наверняка узнают эти голоса, только это не фильм, а обычная поездка на автомобиле, которую актеры превратили в смешную перебранку с навигатором.

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В социальных сетях забавный видеоролик опубликовал Карен Арутюнов, режиссер, сценарист, актер озвучания и стендап-комик. Он и его коллеги Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева едут в машине и ведут спор с навигатором автомобиля, реплики в котором напоминают фильм.

Видео было опубликовано 31 декабря, но вирусным стало несколько дней спустя, распространившись по соцсетям.

Сцена из какого-то фильма? Нет, просто актёры дубляжа едут в одной машине и ругаются на навигатор 😹 Узнали голоса? В каких фильмах вы могли их слышать? pic.twitter.com/l7XbUTl25y — Газета.Ru (@GazetaRu) January 14, 2021

В Instagram Карена есть также несколько видеороликов, где он рассказывает известные всем сказки голосом озвучания и с соответствующими интонациями.