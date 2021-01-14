ВИДЕО: Актеры записали веселую перебранку с навигатором, ставшую хитом в соцсетях
Foto: Kadrs no video/instagram.com/karenjoke

Любители голливудского кино и популярных сериалов наверняка узнают эти голоса, только это не фильм, а обычная поездка на автомобиле, которую актеры превратили в смешную перебранку с навигатором.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В социальных сетях забавный видеоролик опубликовал Карен Арутюнов, режиссер, сценарист, актер озвучания и стендап-комик. Он и его коллеги Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева едут в машине и ведут спор с навигатором автомобиля, реплики в котором напоминают фильм.

Видео было опубликовано 31 декабря, но вирусным стало несколько дней спустя, распространившись по соцсетям.

В Instagram Карена есть также несколько видеороликов, где он рассказывает известные всем сказки голосом озвучания и с соответствующими интонациями.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

6

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год