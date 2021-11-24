ВИДЕО. Бабуля-миллионщица: как старушка из России в 90 лет покоряет TikTok

Жительница Кавказа Баблина Лепшокова — бабушка, чей внук помог ей стать знаменитой в TikTok. Вместе они снимают челленджи, шутки про QR-коды с котами и смеются над современными трендами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пенсионерка Баблина живет в Карачаево-Черкесии. Больше всего она любит печь блины, вязать и смотреть сериалы. Однако в сети она известна как тиктокерша с аудиторией в почти 2 миллиона подписчиков. Ее внук Аслан, который учится на стоматолога, помогает ей снимать ролики на совместном канале bablinaas.

Блогером Баблина стала случайно. Это произошло во время первой волны пандемии. Женщина вместе с внуком решили записать несколько роликов для родственников, используя Instagram-маски. Бабушка оказалась настолько харизматичной, что Аслан выложил видео в сеть. Пользователи TikTok пришли в полный восторг и ролик начал быстро набирать просмотры. После бабушка с внуком стали снимать новые ролики, как юмористические, так и просто милые.

Только посмотрите, как Баблина учит Аслана жарить оладьи. Это видео набрало 256 тысяч просмотров. В комментариях все в один голос говорили, что старушка очень напоминает им их бабушек.

А в другом ролике дуэт обыграл шутку про "вечно худых внуков". Аслан делает вид, что уже съел все, что было на столе, а бабушка предлагает добавку. Разве можно ей отказать?

Однажды в семье случилось несчастье — бабушка заболела коронавирусом и все подписчики очень переживали за ее здоровье. В результате все обошлось и ее выписали из больницы. Ролик о том, как она возвращается домой, набрал почти два миллиона просмотров.

"Лучший день, ее везут домой. Невозможно передать, через что ей пришлось пройти. Легкие были поражены на 60–70%. Были плохие прогнозы… Пойдя на риск, ввели сильный препарат. В больнице за ней все это время смотрела тетя. Они справились. И это все — в 90 лет. Теперь нас ждет реабилитация. Берегите себя. Спасибо всем", — написал в ролике Аслан.

Несмотря на перенесенную болезнь, бабушка Баблина не утратила чувства юмора и харизмы и смело шутит над коронавирусом. В одном из роликов она понарошку пытается зайти в кафе, но суровый охранник требует от нее QR-код. Глуховатая старушка возвращается с котом, после чего охранник пускает ее в заведение.

Ролик, где Баблина с Асланом обыгрывают совет врача, набрал 6 миллионов просмотров. Медик предупреждает, что если в человека воткнулся нож, его ни в коем случае нельзя доставать из раны. Но у бабули другие приоритеты — ей ведь нужно почистить картошку.

Но самым популярным на канале стал ролик, набравший 70 миллионов просмотров, в котором бабушка демонстрирует знания о современных интернет-трендах.

Магию монтажа бабуля-блогерша тоже испробовала — в этом видео она пытается исчезнуть прямо на глазах подписчиков.