ВИДЕО: Бикини первой "девушки Бонда" из 60-х уйдет с молотка за полмиллиона долларов
Foto: Vida Press

Купальник первой "девушки Бонда", швейцарской актрисы Урсулы Андресс, в котором она сыграла в приключенческом боевике "Доктор Ноу", выставили на продажу. Об этом сообщает Daily Mail.

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Речь идет о бикини цвета слоновой кости с широким поясом, на котором закреплены ножны и само оружие. Именно в этом наряде Андресс появилась в одной из сцен фильма о Джеймсе Бонде, впоследствии сделав его культовой моделью 60-х годов.

Торги устраивает аукционный дом Profiles in History в Лос-Анджелесе, они состоятся 12 ноября. Предполагается, что лот уйдет с молотка за полмиллиона долларов.

Известно, что предыдущим владельцем бикини был сооснователь сети ресторанов Planet Hollywood Роберт Эрл. Предприниматель приобрел купальник в 2001 году за 45 тысяч долларов.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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