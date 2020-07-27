instagram.com/sabelgera
Foto: instagram.com/sabelgera

Живущий в Санкт-Петербурге блогер Руслан Сабельгера создает забавные видеоролики с диалогами, где общается с персонажами популярных голливудских лент.

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Свои видео он публикует в социальных сетях (Tik-Tok, Vine, Instagram и т.д.). Он уже успел поболтать о петардах с Брэдом Питтом, поиграть в слова с Дэниелом Крэйгом, оформить заказ для Анджелины Джоли, провести собеседование с Леонардо Ди Каприо и дать совет о сексе Киану Ривзу.

Для роликов Руслан использует фрагменты с диалогами, в которые вставляет собственные реплики, и, надо сказать, талантом парень точно не обделен.

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A post shared by Руслан Сабельгера (@sabelgera) on Jul 7, 2020 at 6:08am PDT
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A post shared by Руслан Сабельгера (@sabelgera) on Jun 16, 2020 at 6:03am PDT
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A post shared by Руслан Сабельгера (@sabelgera) on Jun 3, 2020 at 6:05am PDT
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A post shared by Руслан Сабельгера (@sabelgera) on May 14, 2020 at 8:36am PDT
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A post shared by Руслан Сабельгера (@sabelgera) on May 9, 2020 at 4:04am PDT
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A post shared by Руслан Сабельгера (@sabelgera) on Apr 27, 2020 at 2:03am PDT
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A post shared by Руслан Сабельгера (@sabelgera) on Apr 18, 2020 at 2:08am PDT
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