Живущий в Санкт-Петербурге блогер Руслан Сабельгера создает забавные видеоролики с диалогами, где общается с персонажами популярных голливудских лент.

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Свои видео он публикует в социальных сетях (Tik-Tok, Vine, Instagram и т.д.). Он уже успел поболтать о петардах с Брэдом Питтом, поиграть в слова с Дэниелом Крэйгом, оформить заказ для Анджелины Джоли, провести собеседование с Леонардо Ди Каприо и дать совет о сексе Киану Ривзу.

Для роликов Руслан использует фрагменты с диалогами, в которые вставляет собственные реплики, и, надо сказать, талантом парень точно не обделен.