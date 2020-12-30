ВИДЕО: Блогеры показали, что будет, если пить 12 часов подряд, и это лучше не повторять

Канадские видеоблогеры на своем примере показали, как меняется человек по мере употребления алкоголя.

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Канадцы Грегори Браун и Митчелл Моффит, ведущие научный видеоблог AsapSCIENCE, на собственном примере продемонстрировали, что происходит с внешностью человека после 12-часового употребления алкогольных напитков. Для этого они сделали снимки в начале эксперимента и фиксировали свои лица по ходу опыта, чтобы затем сравнить до и после.

Правила эксперимента были такими: пить 12 часов подряд, по одному напитку в час с учетом крепости (45 мл крепкого алкоголя, либо 150 мл вина, либо 350 мл пива). Фотографии они делали каждые три часа и еще один снимок утром. В остальном их распорядок дня оставался таким же, как до опыта.

Надо отметить, что эксперимент дался блогерам не так уж легко, в чем они сами признались в выпуске. При этом самым неприятным для них оказалось пробуждение после алко-марафона, что можно увидеть и на утренних фотографиях. В итоге Митч и Грег порекомендовали зрителям не повторять их опыт. Актуальный совет, если вспомнить о предстоящих праздниках.