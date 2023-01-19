ВИДЕО: Будь как Дудь. Фейспалмы Юрия Дудя стали мемами, им даже посвятили песню

Интервью Юрия Дудя с российским актером и телеведущим Оскаром Кучерой не только стало хитом сети, но и разошлось на мемы, где люди собирали его реакцию.

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За двое суток это интервью собрало больше 12 миллионов просмотров и стало главной темой обсуждений в соцсетях, где люди восхищаются выдержкой Дудя и отмечают противоречивость в ответах Кучеры, который открыто поддерживает военную агрессию России. Последний, например, всячески ругает Америку, но не скрывает, что специально отправился в США с беременной женой, чтобы ребенок родился там и получил американское гражданство.

В комментариях многие шутят, что поведение Дудя во время интервью можно использовать в рекламе успокоительных средств, а его профессионализм достиг невиданных высот: "Профессионализм Дудя за годы работы канала вырос настолько, что к 2023 году Юрий даже смог записать полноценное трехчасовое интервью с растением".

А израильский шоумен Илья Аксельрод записал короткую песню "Будь как Дудь" о его невозмутимости.