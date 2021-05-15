ВИДЕО: Домашний оборотень. Странный котенок выглядел больным, но оказался носителем редкой мутации
Foto: tiktok.com/graciewolfcat

Жительница штата Мэн в США Брианна Уолтон приютила двух беременных уличных кошек, которые вскоре принесли потомство. Пристраивая котят, одного Брианна решила оставить себе, однако через месяц котенок начал стремительно лысеть. Обеспокоенная хозяйка тут же показала малыша ветеринару - и выяснилось, что животное совершенно здорово, но является представителем очень редкой породы.

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Как Брианне пояснил ветеринар, Грейси (так назвали котенка) относится к породе ликой - или котам-оборотням. Из-за редкой генетической мутации такие кошки периодически линяют до почти полной потери шерсти. Выглядит это несколько пугающе, но в остальном такие животные ничем не отличаются от своих собратьев, разве что требуют повышенного внимания к чувствительной коже. Владельцы отмечают, что их кошки невероятно умны и при должной тренировке даже способны понимать команды, а также очень преданны своим хозяевам.

Узнав, какой уникум поселился в ее доме, Брианна Уолтон создала для кошки профили в социальных сетях, где Грейси стала невероятно популярной.

@graciewolfcat
##watchmegrow ##wolfcat ##lykoi ##catsoftiktok
♬ Run Free (feat. IVIE) - Deep Chills
@graciewolfcat
Me when I was a little baby! ##wolfcat ##lykoi ##coolestcat
♬ deja vu - Olivia Rodrigo
@graciewolfcat
##viral ##itsgonetoherhead ##catsoftiktok ##lykoi ##wolfcat
♬ How You Like That - BLACKPINK
@graciewolfcat
##socute ##wolfcat ##lykoi ##catsoftiktok ##ShadowAndBone
♬ original sound - Leezenyyy
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