ВИДЕО: Драки, петарды и полиция. Британцы основательно напились перед локдауном

С 5 ноября дня в Великобритании объявлен повторный карантин, поэтому вечер предыдущего дня стал для британцев последней возможностью встретиться с друзьями в любимом пабе. К тому же питейные заведения продавали алкоголь по бросовой цене, чтобы избавиться от запасов перед грядущим карантином — иначе бы его пришлось выливать на улицу. Британцы так разгулялись, что собирать их по домам пришлось нарядам полиции под грохот петард.

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Как, пишет Daily Mail, жители городов собирались большими группами в маленьких пабах, нарушая все возможные правила социальной дистанции и ограничения на количество людей в одном помещении. Гулянка продлилась до 22.00, пока не вмешалась полиция.

В сети пабов Wetherspoons в тот вечер решили продавать пинту эля всего за 99 пенсов, чтобы товар не пропал зря. В лондонских районах Сохо и Кэмден Таун, где сосредоточена ночная жизнь, толпы людей выстроились в длинные очереди у пабов. Накануне последнего дня до начала нового карантина все столики в лондонских закусочных оказались забронированы: об этом сообщили данные сервиса бронирования ресторанов OpenTable.

С четверга пабы, рестораны и магазины непродовольственных товаров в Великобритании были вынуждены закрыться после того, как Палата общин проголосовала 516 голосами против 38 за введение новых ограничений. Таким образом правительство стремится обуздать распространение коронавируса в стране. И молодые британцы вечером 4 ноября вышли на улицы, чтобы выпить в пабах в последний раз.

Масштабные гулянья развернулись не только в Лондоне, но и на севере Великобритании, в Лидсе. По фотографиям с места событий видно, что одеты британцы были в основном в драные джинсы и шорты, а многие девушки оголяли область живота, несмотря на прохладную погоду. Кое-кто из них носил маски.

Некоторые из британцев уже нарядились в шапочки Санта-Клауса, предчувствуя, что это последний вечер перед Рождеством, когда они могут выпить в центре города.

В Ньюкасле люди направились в центр города за напитками всего за несколько часов до вступления в силу новых ограничений. Местным властям пришлось прибегнуть к помощи полицейских, чтобы разогнать вошедших в раж британцев, которые не желали покидать бары в положенные 22.00. Среди них было много студентов из местного университета. Одна из них — 21-летняя Сули Конвей — решила заранее отпраздновать свой день рождения, понимая, что не отметит его в положенную дату из-за карантина.

"Сегодня у всех последняя ночь, так что мы решили оторваться на всю катушку перед карантином, — рассказала студентка Daily Mail. — Я праздную свой 21-й день рождения. Мы уже побывали в нескольких барах, и там было полно народу".

"Это мой первый раз в городе за два месяца, — добавила другая студентка Ньюкаслского университета Элеонора Джонс-Перротт. — Мы пытаемся извлечь максимум из этой неприятной ситуации. На улице столько людей, все бары забиты. В городе почти не осталось свободных столиков, и, судя по тому, что мы видели, никто особо не соблюдает социальную дистанцию".

Однако вечеринка в последнюю ночь была омрачена неприятными сценами столкновения местных жителей с полицией по всей Великобритании, в том числе в Мерсисайде, где полицию недовольные британцы закидали петардами.

"Мало того, что полицейские и пожарные патрули подверглись нападению, так еще и ограничения, связанные с эпидемиологической безопасностью, нарушались в вопиющих масштабах, — заявил журналистам главный инспектор Гэри О'Рурк. — Сотни людей употребляли алкоголь, толпились семьями и игнорировали социальную дистанцию".

Полиция Сассекса даже арестовала двоих британцев после того, как третий получил серьезные травмы в драке с участием около 20 человек. Офицеров вызвали после десяти вечера в центр города, откуда пострадавшего доставили в Королевскую больницу, где он остается в тяжелом состоянии до сих пор.