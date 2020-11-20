ВИДЕО: Еще раз о пользе котов. Самый необычный урок купания младенца стал хитом соцсетей

Коты это не только мягкая шерсть и большая урчалка, но и крайне полезная вещь для молодых родителей. По крайней мере рыжий кот Лак Лак из Вьетнама точно знает, как себя вести, если на тебе отрабатывают навыки купания малышей. И ему, это, похоже, нравится.

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Видеоролик с участием кота и своего отца, который показывает сыну, как правильно проводить гигиенические процедуры для младенца, опубликовал житель Вьетнама Винь Куанг Фам. В видео его отец бережно держит кота над ведерком (пустым) и во всех подробностях показывает и рассказывает, как мыть маленького человечка. Кот при этом безропотно играет роль муляжа, а в какие-то моменты даже довольно жмурится, и не даже не пытается убежать по своим кошачьим делам.

Опубликованный несколько дней назад ролик быстро стал вирусным, а папа автора и Лак Лак (у которого, кстати, есть своя страничка в соцсетях) собрали множество восторженных комментариев.