Один из пользователей Twitter - юрист по имени Люк, живущий в Филадельфии, внезапно прославил своего кота по кличке Гиннесс, опубликовав видео трапезы своего питомца. За три дня ролик набрал почти 9,5 миллионов просмотров.

В подписи к ролику автор написал: "Ну и какая еще кошка в мире ест как свинья". У вас может создаться впечатление, что Гиннесс недоедает, но нет - это вполне упитанный кот, просто у него очень хороший аппетит и неуемная жадность. Он ест как в последний раз.

what in the world kind of pig cat eats like this pic.twitter.com/q1LojIN6bY — Luke in Philadelphia (@tramL116) June 13, 2020

Сытый Гиннесс - довольный Гиннесс.

people are suggesting that I try “portion control” and even implying that my cat is “overweight” when he is obviously very skinny and perfect pic.twitter.com/8gVGypEJx3 — Luke in Philadelphia (@tramL116) June 14, 2020

Впрочем, как выяснилось, этот кот вовсе не единственный, кто ест так, словно ему позволили как следует оторваться после долгой-долгой диеты. В комментариях к твиту Люка люди поделились видеороликами со своими любимцами. И там много необычного и смешного. Наслаждайтесь.

This ones worse pic.twitter.com/SCrRnwiVIF — Platinum depressed (@cum_god6969) June 14, 2020

better than this one right here pic.twitter.com/8hnNKsDhjB — z&s (@npnnu) June 14, 2020

А теперь обязательно включите звук.