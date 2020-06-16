Pixabay/Michael Berger
Foto: Pixabay/Michael Berger

Один из пользователей Twitter - юрист по имени Люк, живущий в Филадельфии, внезапно прославил своего кота по кличке Гиннесс, опубликовав видео трапезы своего питомца. За три дня ролик набрал почти 9,5 миллионов просмотров.

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В подписи к ролику автор написал: "Ну и какая еще кошка в мире ест как свинья". У вас может создаться впечатление, что Гиннесс недоедает, но нет - это вполне упитанный кот, просто у него очень хороший аппетит и неуемная жадность. Он ест как в последний раз.

Сытый Гиннесс - довольный Гиннесс.

Впрочем, как выяснилось, этот кот вовсе не единственный, кто ест так, словно ему позволили как следует оторваться после долгой-долгой диеты. В комментариях к твиту Люка люди поделились видеороликами со своими любимцами. И там много необычного и смешного. Наслаждайтесь.

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