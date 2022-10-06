ВИДЕО: Ходи как Трамп. Комик прославился, копируя походки и манеры мировых политиков
Foto: Kadrs no video

Австрийский комик Штефан Леонхардсбергер внезапно обрел невероятную популярность в соцсетях, опубликовав пародийные ролики с походками мировых политических лидеров.

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Артист недавно начал развивать свою платформу в TokTok, но зашел сразу с козырей - он опубликовал несколько роликов, где изобразил, как ходят известные политики. Первыми объектами пародий стали Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон и Владимир Путин.

@leonhardsberger Walk like a President #obama #biden #trump #macron #erdogan #putin ♬ Originalton - Stefan Leonhardsberger

Затем показал Бориса Джонсона, Джастина Трюдо, Александра Ван дер Беллена и Владимира Зеленского.

@leonhardsberger Walk like a President! Part 2 #borisjohnson #trudeau #scholz #vanderbellen #selensky #selenskyj #zelensky #zelenitsky #zelenskyy #walk #walking ♬ Originalton - Stefan Leonhardsberger

После европейских лидеров комик обратил внимание на азиатских политиков.

@leonhardsberger Walk like a President 3 ASIA #imrankhan #modi #jokowi #duterte #kimjongun ♬ original sound - Stefan Leonhardsberger

Также у Леонхардсбергера есть ролики, где он изображает животных.

@leonhardsberger ANIMAL RUN inspired by #daniellelabelle #donkey #hyena #garnele #crocodile #gazelle #opossum #comedy ♬ original sound - Stefan Leonhardsberger

И разные манеры танца. (Серия подобных роликов уже была вирусной несколько лет назад: Как танцуют девушки, Как танцуют парни в клубах и Как танцуют пары в клубах)

@leonhardsberger WHITE MALE DANCING STYLES #dance #comedy ♬ Rhythm Is a Dancer - SNAP!
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