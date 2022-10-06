ВИДЕО: Ходи как Трамп. Комик прославился, копируя походки и манеры мировых политиков

Австрийский комик Штефан Леонхардсбергер внезапно обрел невероятную популярность в соцсетях, опубликовав пародийные ролики с походками мировых политических лидеров.

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Артист недавно начал развивать свою платформу в TokTok, но зашел сразу с козырей - он опубликовал несколько роликов, где изобразил, как ходят известные политики. Первыми объектами пародий стали Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон и Владимир Путин.

Затем показал Бориса Джонсона, Джастина Трюдо, Александра Ван дер Беллена и Владимира Зеленского.

После европейских лидеров комик обратил внимание на азиатских политиков.

Также у Леонхардсбергера есть ролики, где он изображает животных.

И разные манеры танца. (Серия подобных роликов уже была вирусной несколько лет назад: Как танцуют девушки, Как танцуют парни в клубах и Как танцуют пары в клубах)