ВИДЕО: Ходи как Трамп. Комик прославился, копируя походки и манеры мировых политиков

Австрийский комик Штефан Леонхардсбергер внезапно обрел невероятную популярность в соцсетях, опубликовав пародийные ролики с походками мировых политических лидеров.
Артист недавно начал развивать свою платформу в TokTok, но зашел сразу с козырей - он опубликовал несколько роликов, где изобразил, как ходят известные политики. Первыми объектами пародий стали Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
@leonhardsberger Walk like a President #obama #biden #trump #macron #erdogan #putin ♬ Originalton - Stefan Leonhardsberger
Затем показал Бориса Джонсона, Джастина Трюдо, Александра Ван дер Беллена и Владимира Зеленского.
@leonhardsberger Walk like a President! Part 2 #borisjohnson #trudeau #scholz #vanderbellen #selensky #selenskyj #zelensky #zelenitsky #zelenskyy #walk #walking ♬ Originalton - Stefan Leonhardsberger
После европейских лидеров комик обратил внимание на азиатских политиков.
@leonhardsberger Walk like a President 3 ASIA #imrankhan #modi #jokowi #duterte #kimjongun ♬ original sound - Stefan Leonhardsberger
Также у Леонхардсбергера есть ролики, где он изображает животных.
@leonhardsberger ANIMAL RUN inspired by #daniellelabelle #donkey #hyena #garnele #crocodile #gazelle #opossum #comedy ♬ original sound - Stefan Leonhardsberger
И разные манеры танца. (Серия подобных роликов уже была вирусной несколько лет назад: Как танцуют девушки, Как танцуют парни в клубах и Как танцуют пары в клубах)
@leonhardsberger WHITE MALE DANCING STYLES #dance #comedy ♬ Rhythm Is a Dancer - SNAP!