ВИДЕО: Как простая кошка попала в блокбастеры и стала звездой
Foto: Kadrs no video/YouTube

Черная пушистая кошка по кличке Лиззи уже давно радует любителей котиков и смешных видеороликов своим участием в самых популярных кинолентах: от "Один дома" до "Властелина колец". А недавно она основательно наваляла Годзилле в трейлере фильма "Годзилла против Конга".

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Пародийный трейлер меньше чем за неделю собрал 2,8 млн просмотров. И кто-то даже считает, что он куда лучше оригинала.

Вот настоящий трейлер, который в шутку сравнивают с боем "Хабиб против Макгрегора".

А вот Годзилла против кошки.

Это далеко не первый раз, когда Лиззи блистает в главных ролях кинохитов. Она веселилась с Кевином в "Один дома", противостояла Гэндальфу во "Властелине колец", заняла место Умы Турман в "Криминальном чтиве", сыграла ксеноморфа в "Чужом", подружилась с Джоном Сноу в "Игре престолов" и станцевала с Патриком Суэйзи в "Грязных танцах".

И все благодаря своему хозяину Тибо Шарропину и его жене Оливии, которые помогают своей питомице вжиться в роль и потом монтируют видеоролики.

Несколько лет назад они взяли ее из приюта и заметили, что кошка прекрасно поддается дрессировке с помощью лакомств и ее без труда можно научить простым трюкам.

У Лиззи очень много поклонников в социальных сетях, где ее хозяин публикует не только свои работы, но и рассказывает и показывает, что происходило за кадром. Все это можно увидеть на YouTube-канале OwlKitty и в Instagram.

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A post shared by OwlKitty (@owl__kitty)
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