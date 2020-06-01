ВИДЕО: Как тебе такое? Илон Маск спел "Траву у дома"

Поле запуска первого в мире частного космического корабля Dragon Crew, принадлежащего компании Илона Маска SpaceX, в социальных сетях стремительно распространяется видеоролик, где Маск поет песню "Трава у дома" популярной в СССР группы "Земляне".

Видео появилось в YouTube еще в середине мая, однако именно в последние сутки стало вирусным. Ролик сделан с использованием технологии DeepFake - на оригинальной старой записи вместо лица солиста группы Сергея Скачкова можно увидеть лицо Илона Маска.

Сейчас русскоязычные пользователи с нетерпением ждут реакции миллиардера, который охотно отвечает на мемы со своим участием.