ВИДЕО: Как тебе такое? Илон Маск спел "Траву у дома"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Поле запуска первого в мире частного космического корабля Dragon Crew, принадлежащего компании Илона Маска SpaceX, в социальных сетях стремительно распространяется видеоролик, где Маск поет песню "Трава у дома" популярной в СССР группы "Земляне".

Видео появилось в YouTube еще в середине мая, однако именно в последние сутки стало вирусным. Ролик сделан с использованием технологии DeepFake - на оригинальной старой записи вместо лица солиста группы Сергея Скачкова можно увидеть лицо Илона Маска.

Сейчас русскоязычные пользователи с нетерпением ждут реакции миллиардера, который охотно отвечает на мемы со своим участием.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

2

Source

DELFI Showtime

Tags

Илон Маск
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form