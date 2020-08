Песня группы Queen «Bohemian Rhapsody» заняла первое место среди композиций, которые американские водители предпочитают слушать в дороге. Таковы результаты опроса портала Insurance.com, в котором приняли участие 1 тыс. водителей, пишет kommersant.ru.

Водителям предложили назвать лучшие и худшие песни для прослушивания за рулем. За «Bohemian Rhapsody» как за самый приемлемый в пути вариант высказались 17% респондентов. Композиция «Don't Stop Believin’» группы Journey заняла второе место с 13%.

Американские водители также хотели бы слышать из аудиосистемы своего авто «Highway to Hell» группы AC/DC, «Life is a Highway» Тома Кокрейна, «Dancing Queen» группы ABBA и «Don't Stop ‘Til You Get Enough» Майкла Джексона. При этом женщины чаще голосовали за «Bohemian Rhapsody», а мужчины — за «Highway to Hell». Шестиминутная баллада Queen лидирует во всех регионах США, кроме северо-востока, где популярнее оказалась «Highway to Hell».

Для обоих полов и всех возрастных групп до 55 лет самым неприятным звуковым сопровождением в дороге стали песни Джастина Бибера (12%). За ним следуют Тейлор Свифт (10%), Майли Сайрус (10%), Леди Гага (9%), Кэти Перри (8%), Бритни Спирс (8%) и Bon Jovi (8%). Люди в возрасте от 55 до 64 лет выбрали Тейлор Свифт как самую раздражающую певицу, а водители старше 65 лет испытывают наибольшую неприязнь к Bon Jovi и Селин Дион.