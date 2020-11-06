ВИДЕО: Китаец пугает и кричит на чужих детей, но ему за это еще и платят
Foto: Pixabay

Житель Китая Ло Цинцзюнь - профессиональный "злой дядя", который пугает чужих детей в воспитательных целях.

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Как пишет издание Oddity Central, к такой работе мужчина пришел случайно, записав по просьбе друга видео. Тот стал рекомендовать его другим людям - так у Ло появилась клиентская база.

Мужчина вспоминает свое детство, когда его мама говорила, если он не будет слушаться, придет плохой дядя. "Когда я повзрослел, понял, что процесс воспитания будет эффективнее, если плохой дядя станет иметь настоящее лицо.

Ло Цинцзюнь записывает свои наставительные ролики для каждого ребенка индивидуально, обращаясь к нему по имени. Он предупреждает, что если ребенок не будет выполнять свои обязанности - вовремя лечь спать, пообедать, убрать игрушки и сделать домашние задания, - ему придется прийти лично.

Родители, говорит Ло, очень довольны его работой, поэтому сам он считает, что делает очень полезное дело.

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