ВИДЕО: Кошка отморозила все лапки, но получила бионические протезы и снова может ходить

Кошка по кличке Дымка из Новокузнецка попала в ветеринарную клинику с обморожением всех четырех лап, ушей и хвоста. Ей провели ампутацию, но, благодаря усилиям "айболитов", пушистая пациентка получила второй шанс на нормальную жизнь.

На лечении Дымки настояла ее хозяйка Нина Полосухина, которая попросила сделать все возможное для спасения кошки.

Новые лапки после скрупулезной диагностики Дымке напечатали на 3D-принтере из специальных материалов. Конечности хорошо прижились и кошка быстро к ним привыкла. Сейчас она может не только ходить, но и бегать, умываться и потягиваться. Играться без когтей ей непросто, но Дымка, которая на днях вернулась домой, хватает свою добычу зубами.

Как пишет "Медуза", во время реабилитации в клинике кошка подружилась с Рыжиком - еще одним котом с четырьмя протезами лап. Как отмечается в комментарии к видео про Дымку, опубликованном ветклиникой "Бэст", это единственные в мире кошки с протезами всех четырех конечностей.