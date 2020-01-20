ВИДЕО: Кошка отморозила все лапки, но получила бионические протезы и снова может ходить

Кошка по кличке Дымка из Новокузнецка попала в ветеринарную клинику с обморожением всех четырех лап, ушей и хвоста. Ей провели ампутацию, но, благодаря усилиям "айболитов", пушистая пациентка получила второй шанс на нормальную жизнь.
На лечении Дымки настояла ее хозяйка Нина Полосухина, которая попросила сделать все возможное для спасения кошки.
Новые лапки после скрупулезной диагностики Дымке напечатали на 3D-принтере из специальных материалов. Конечности хорошо прижились и кошка быстро к ним привыкла. Сейчас она может не только ходить, но и бегать, умываться и потягиваться. Играться без когтей ей непросто, но Дымка, которая на днях вернулась домой, хватает свою добычу зубами.
Как пишет "Медуза", во время реабилитации в клинике кошка подружилась с Рыжиком - еще одним котом с четырьмя протезами лап. Как отмечается в комментарии к видео про Дымку, опубликованном ветклиникой "Бэст", это единственные в мире кошки с протезами всех четырех конечностей.
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Знакомьтесь, это Дымка! 😊 ⠀ Кошечка из Новокузнецка, потеряла лапы, хвост и уши. Сейчас она находится у нас в клинике на стационарном лечении, идет плановый процесс остеоинтеграции протезов. Планируем наблюдать за пациентом еще около месяца, а затем отправим домой, к хозяевам. ⠀ Кошечку Дымку, как и Рыжика, уже нашли в состоянии обморожения и помочь экстренно не удалось. Сейчас Дымку приютила к себе девушка, которая и занимается ее лечением – после всех необходимых процедур кошечка поедет домой. С Рыжиком, живущим в клинике, Дымка сохраняет нейтральные отношения, но едят коты из одной миски. 😍 ⠀ Протезы сделаны в более новой версии — как внутри, так и снаружи. Проектированием занимались Наталья Владимировна Уланова и Сергей Сергеевич Горшков — доктора клиники "Бэст". 👌🏻 ⠀ #vetklinikabest #бэст #nsk #novosibirsk #новосибирск #нск #ветеринария #vet #ветклиника
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По многочисленным просьбам наших подписчиков рассказываем как дела у кошки Дымки из Новокузнецка, ей 7 месяцев назад были установлены новые 3D лапки которые она потеряла в результате обморожения. Дымка чувствует себя хорошо и даже может играть со своей хозяйкой☺️ #vetklinikabest #бэст #nsk #novosibirsk #новосибирск #нск #ветеринария #vet #ветклиника #ветеринарный_врач #nsk #животные