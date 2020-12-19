ВИДЕО: Кот-музыкант прославился и вдохновил профессионалов на каверы своей композиции

Обычный видеоролик с обычным котом, каких в сети миллионы, внезапно стал вирусным и вдохновил музыкантов на создание группы с четвероногим.
На самом деле, рыжий пушистик по кличке Барни не совсем обычен - он умеет играть на синтезаторе. Кот, конечно, не единственный представитель своего семейства с такими талантами, но именно в его исполнении люди смогли услышать мелодию. А некоторые даже записали свои версии - и получилась настоящая группа.
Барни, кстати, умеет не только играть, но делает это с настоящим "лицом звезды". Смотрите и слушайте.
Дуэт с гитарой
А тут уже трио
Теперь ощутивший на себе бремя сетевой славы кот помогает своему владельцу Марселю Гильманову привлечь внимание к его проекту. Марсель программист и занимается развитием краудфандинговой платформы. У Барни уже есть свой профиль, где можно перечислить деньги на проект.
А еще он умеет давать пять.
@mars.gilmanov
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♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов
Точно знает слово "играй".
@mars.gilmanov
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♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов
И, конечно, ему прекрасно удается лежать. Он ведь в первую очередь кот, а только потом музыкант.
@mars.gilmanov
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♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов