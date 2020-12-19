ВИДЕО: Кот-музыкант прославился и вдохновил профессионалов на каверы своей композиции
Foto: Pixabay.com/Navigirl

Обычный видеоролик с обычным котом, каких в сети миллионы, внезапно стал вирусным и вдохновил музыкантов на создание группы с четвероногим.

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На самом деле, рыжий пушистик по кличке Барни не совсем обычен - он умеет играть на синтезаторе. Кот, конечно, не единственный представитель своего семейства с такими талантами, но именно в его исполнении люди смогли услышать мелодию. А некоторые даже записали свои версии - и получилась настоящая группа.

Барни, кстати, умеет не только играть, но делает это с настоящим "лицом звезды". Смотрите и слушайте.

Дуэт с гитарой

А тут уже трио

Теперь ощутивший на себе бремя сетевой славы кот помогает своему владельцу Марселю Гильманову привлечь внимание к его проекту. Марсель программист и занимается развитием краудфандинговой платформы. У Барни уже есть свой профиль, где можно перечислить деньги на проект.

А еще он умеет давать пять.

@mars.gilmanov
##котдаетпять##котпианист ##барнипианист ##кошак ##кошечка ##кошки ##кошка ##кисуня ##кисуля ##котята ##коты ##коте ##catlove ##cat ##котики ##киса ##котик
♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов


Точно знает слово "играй".

@mars.gilmanov
##кот ##пианино ##котиграетнапианино ##котик ##киса ##котики ##cat ##catplaypiano ##catlove ##коте ##коты ##котята ##кисуля ##кисуня ##кошка ##кошки ##кошак ##кошечка
♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов


И, конечно, ему прекрасно удается лежать. Он ведь в первую очередь кот, а только потом музыкант.

@mars.gilmanov
##котпереигрывает ##тяжелыевремена ##тяжелобытькотом ##всётлен
♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов
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