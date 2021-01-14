ВИДЕО: Коты Гудини. Хитрые питомцы напугали хозяйку, но все можно объяснить
Foto: PantherMedia/Scanpix

Британка Эми Кеннеди на собственном опыте убедилась, что подобие кота Шредингера, который может быть одновременно не в разных состояниях, но в разных местах, существует. Укладываясь по вечерам спать, Эми точно знала, что находится в спальне одна и дверь заперта, однако, просыпаясь ночью, обнаруживала рядом с собой своих котов Симбу и Налу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как пишет издание Daily Star, Эми поделилась, что друзья назвали ее "сумасшедшей", когда она стала рассказывать о своих котах, либо проходящих сквозь стены, либо телепортирующихся, либо находящихся в разных местах одновременно. Впрочем, записанное на камеру наблюдения видео смогло объяснить загадку.

Выяснилось, что Симба мастерски научился открывать двери, запрыгивая на дверную ручку и нажимая на нее своим весом. Теперь Эми называет его Гудини - в честь знаменитого иллюзиониста, который прославился в том числе трюками с освобождением из ловушки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

3

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei