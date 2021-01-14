ВИДЕО: Коты Гудини. Хитрые питомцы напугали хозяйку, но все можно объяснить

Британка Эми Кеннеди на собственном опыте убедилась, что подобие кота Шредингера, который может быть одновременно не в разных состояниях, но в разных местах, существует. Укладываясь по вечерам спать, Эми точно знала, что находится в спальне одна и дверь заперта, однако, просыпаясь ночью, обнаруживала рядом с собой своих котов Симбу и Налу.

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Как пишет издание Daily Star, Эми поделилась, что друзья назвали ее "сумасшедшей", когда она стала рассказывать о своих котах, либо проходящих сквозь стены, либо телепортирующихся, либо находящихся в разных местах одновременно. Впрочем, записанное на камеру наблюдения видео смогло объяснить загадку.

Выяснилось, что Симба мастерски научился открывать двери, запрыгивая на дверную ручку и нажимая на нее своим весом. Теперь Эми называет его Гудини - в честь знаменитого иллюзиониста, который прославился в том числе трюками с освобождением из ловушки.