ВИДЕО: Красавец-блондин. В американском зоопарке родился уникальный кенгуру

В американском зоопарке Animal Adventure Park на свет появился кенгуру с редкой мутацией. В отличие от своих сородичей он весь покрыт белой шерсткой.

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Малыш, которому дали имя Космо, родился еще пять месяцев назад и все это время провел в маминой сумке. А когда пришла пора выбраться из нее и пройти первый медицинский осмотр, удивил и даже шокировал сотрудников зоопарка.

Как поясняют специалисты, кенгуренок родился с очень редкой мутацией, которая называется лейкизмом. От альбинизма ее отличает то, что она вызывает не полную потерю пигментации. Например, у Космо мутация не коснулась цвета его глаз - они черные, как у обычного кенгуру. Сообщается также, что в остальном он совершенно здоров.

По словам владельца зоопарка Джордана Пэтча, сейчас специалисты изучают детеныша, чтобы выяснить, стала ли мутация результатом взаимодействия генов его родителей, либо это случайность. Пэтч также отметил, что Космо - единственный в своем роде на территории всей Северной Америки.