Депутат Рижской думы Иева Бранте выразила протест против ограничений, договорившись с парикмахером о стрижке в лесу. Процесс был снят на видео и опубликован в социальных сетях.

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"Меня вдохновило внутреннее убеждение и непонимание правительственных ограничений, которые, на мой взгляд, хаотичные и объективно необоснованные, - написала Бранте. - Например, в медучреждении мне могут сделать массаж, в кабинете массажиста - нет. Подолог в клинике продолжает работать, а в салоне специалисту по маникюру и педикюру работать запрещено. ДБДД продолжает принимать экзамены по вождению, а инструкторам работать нельзя. И таких примеров много".

Также она добавила, что нелогичность решений правительства порождает недоверие к власти. "Сомнительные и необоснованные решения способствуют нежеланию общества их выполнять, - считает депутат. - Я не отрицаю вирус и не сомневаюсь в важности и нужности вакцинации. Не призываю к отставке правительства или Сейма и к общественным беспорядкам. Я призываю правительство к продуманным и логичным решениям, основанным на опыте и знаниях нашего и других государств. Призываю правительство к осмысленной дискуссии без громких лозунгов, но основанной на конкретных цифрах, и прозрачности процесса на благо всего общества. Призываю общество быть ответственным, мудрым и бдительным".

"Сегодня стриглась в лесу", - подытожила Иева Бранте, поблагодарив парикмахера за поддержку ее идеи.

В Facebook, где депутат опубликовала видеоролик, многие ее поддержали в комментариях. За неполные трое суток публикацией поделились 4,7 тысяч человек.