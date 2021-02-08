Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

Депутат Рижской думы Иева Бранте выразила протест против ограничений, договорившись с парикмахером о стрижке в лесу. Процесс был снят на видео и опубликован в социальных сетях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Меня вдохновило внутреннее убеждение и непонимание правительственных ограничений, которые, на мой взгляд, хаотичные и объективно необоснованные, - написала Бранте. - Например, в медучреждении мне могут сделать массаж, в кабинете массажиста - нет. Подолог в клинике продолжает работать, а в салоне специалисту по маникюру и педикюру работать запрещено. ДБДД продолжает принимать экзамены по вождению, а инструкторам работать нельзя. И таких примеров много".

Также она добавила, что нелогичность решений правительства порождает недоверие к власти. "Сомнительные и необоснованные решения способствуют нежеланию общества их выполнять, - считает депутат. - Я не отрицаю вирус и не сомневаюсь в важности и нужности вакцинации. Не призываю к отставке правительства или Сейма и к общественным беспорядкам. Я призываю правительство к продуманным и логичным решениям, основанным на опыте и знаниях нашего и других государств. Призываю правительство к осмысленной дискуссии без громких лозунгов, но основанной на конкретных цифрах, и прозрачности процесса на благо всего общества. Призываю общество быть ответственным, мудрым и бдительным".

"Сегодня стриглась в лесу", - подытожила Иева Бранте, поблагодарив парикмахера за поддержку ее идеи.

В Facebook, где депутат опубликовала видеоролик, многие ее поддержали в комментариях. За неполные трое суток публикацией поделились 4,7 тысяч человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

35

Source

DELFI Showtime

Tags

Иева Бранте
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Hовости недвижимости

В Яунциемсе продается аутентичный комплекс латгальских бревенчатых домов
Благоустроенная съемная квартира на Югле: 3560 евро в месяц
Квартира без мебели - приятный или неприятный вызов?
Новый дом-близнец на тихой улице в Марупе: 195 000 евро
Утонченный стиль в Бебербеки: вилла за 1 200 000 евро