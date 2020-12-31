ВИДЕО: Кролик поцеловал снеговика и это главная предновогодняя милота

В сети стал вирусным видеоролик с нежным поцелуем кролика и снеговика, который растрогал людей.

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Канадка Ханна Брайант опубликовала в YouTube короткое видео знакомства ушастого гостя и снеговика, которого она с семьей слепила ранее во дворе. Сначала кролик немного робко обнюхивает снеговика, а затем словно целует его. Разумеется, зверька привлекла не красота снежной скульптуры, а его нос - хрустящая морковка. Съев большую часть, он оставил на земле огрызок и был таков.

Ролик вызвал волну умиления и разлетелся по социальным сетям, собрав сотни тысяч просмотров и множество комментариев.