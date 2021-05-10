ВИДЕО: Культурный бобр пришел в Валмиерский театр и "постучался" в двери
Foto: Kadrs no video

Тяга к искусству, оказывается, свойственна не только людям, но и братьям нашим меньшим, свидетельствует видео, снятое актером Ингусом Книплоксом. Артист поделился роликом, где запечатлел бобра, который пытается войти в Валмиерский театр и "стучится" в двери.

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Встретив неожиданного гостя, Книплокс успокоил его и проводил домой - к расположенному напротив театра озеру, около которого любят гулять жители Валмиеры.

Как шутливо отмечают комментаторы в соцсетях, "даже бобры устали от "ковида" и жаждут культуры". Люди также пожалели зверька, который пришел в театр, но ушел ни с чем - ведь спектакли сейчас отменены.

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