ВИДЕО: Курьер поймал упавшую с 12-го этажа девочку и спас ей жизнь
Foto: Kadrs no video

Во Вьетнаме курьер поймал упавшую с балкона 12-го этажа двухлетнюю девочку и спас ей жизнь, пишет издание Daily Mail.

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31-летний Нгуен Нгок Манх сидел в своем грузовике в ожидании клиента, когда услышал детский плач. Затем раздался крик, он высунул голову из окна и увидел, как ребенок висит на перилах балкона на одной руке. Курьер инстинктивно бросился ему на помощь: он выбежал из машины, залез на ближайшую крышу и постарался подобраться как можно ближе к месту, куда должна была упасть девочка.

На ролике видно, как ребенок срывается и летит около 50 метров вниз, и Манху удается ее поймать, несмотря на то что он сам потерял равновесие. От удара на крыше появилась вмятина.

Курьер обнял девочку и заметил, что у нее изо рта идет кровь. Ребенка немедленно доставили в больницу, где у него диагностировали вывих бедра. Манх отделался растяжением руки.

Местные жители провозгласили курьера героем, он получил тысячи сообщений с комплиментами в социальных сетях. Манх признается, что его смущает столь пристальное внимание к его персоне. "Я не считаю себя героем. Я просто хочу творить добро", — отметил он.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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