Так называемая удаленка сыграла злую шутку с одним из депутатов эстонского парламента (Рийгикогу). Прямая трансляция, включенная в неожиданный для него момент, рассмешила и разозлила жителей соседней республики.

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Как пишет эстонский портал DELFI, во время обсуждения темы климата политиками и экспертами депутат от партии Isamaa Тармо Круузимяэ пропустил свою очередь задать вопрос. А когда позднее ему дали эту возможность, подключив к трансляции, все увидели, как он лежит на кровати, слушает музыку и курит электронную сигарету. От неожиданности депутат потерял дар речи и несколько секунд в недоумении просто смотрел в камеру.

Позднее он прокомментировал случившееся, оправдавшись тем, что включение трансляции застало его врасплох: "Это прелесть и беда удаленной работы. Я считаю Рийгикогу очень важным органом. У меня случилось то, что называется "sh*t happens". Круузимяэ также добавил, что никогда не курил электронную сигарету на трибуне или задавая вопросы. "Я ждал в очереди", - повторил политик и подчеркнул, что если бы он знал, что подошла его очередь задавать вопросы, то он был бы в рубашке и на другом фоне.

DELFI также отмечает, что зарплата депутата составляет 4400 евро в месяц.

Появление видео в Сети вызвало бурную реакцию среди жителей Эстонии, которые очень недовольны, что такая работа парламентариев оплачивается из карманов налогоплательщиков.

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