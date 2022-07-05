ВИДЕО. Мэр мексиканского города женился на аллигаторе
Foto: Ekrānšāviņš no "YouTube", Disney

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса в рамках старой традиции женился на семилетней самке аллигатора по кличке Маленькая Принцесса. Подробности церемонии раскрыло издание Daily Mail.

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Рептилия была наряжена для торжества в белое платье. Ее челюсти в целях безопасности были перевязаны. На видео, опубликованном изданием, празднично одетый Соса танцует в обнимку с аллигатором, держа ее на руках, и целует животное в морду.

Отмечается, что Маленькая Принцесса в рамках ритуала представляет Мать-землю, а ее брак с местным лидером символизирует соединение человека с божественным. Таким образом город надеется обеспечить себе изобилие. "Мы просим природу, чтобы она дала нам достаточно дождей, достаточно еды, и чтобы в нашей реке была рыба", — объяснил Соса.

Мэры Сан-Педро-Уамелула каждый раз венчаются с рептилиями по традиции, сохраняемой с XVIII века. Местные жители считают, что это приносит удачу рыбакам. Так, в 2017 году предыдущий глава города Виктор Агилар в рамках обряда также женился на самке крокодила.

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