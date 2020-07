Говорят, что снять напряжение можно просто как следует прооравшись. Правда, делать это в городской квартире, где чересчур громким воплем можно довести соседей или домочадцев до инфаркта, все же не рекомендуется. Значит, вам нужна Исландия.

Именно так решили в министерстве туризма северной страны и запустили в Интернете необычный проект под названием Looks like you need Iceland ("Похоже, вам нужна Исландия"). В обращении на странице проекта его авторы говорят: "Вам пришлось многое пережить в этом году и, кажется, вам нужно место, чтобы отпустить свои расстройства. Большое и заброшенное. Вам нужна Исландия. Запишите свой крик и мы озвучим его в каком-нибудь красивом месте. Вам станет легче, обещаем".

Там же опубликовано и мнение эксперта по психическому здоровью Зои Астон, объясняющей терапевтический эффект крика, как избавления от накопившихся эмоций и напряжения.

Все устроено очень просто. Заходите на сайт, выбираете наиболее подходящий пейзаж, нажимаете кнопку записи и кричите. А установленные в Исландии колонки воспроизведут крик вашей боли и разочарования. На сайте уже собраны крики из разных уголков мира. Похоже, нам всем действительно нужна Исландия.