ВИДЕО: "Мисс Бельгия 2020" потеряла бюстгальтер во время дефиле

Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер. Соответствующие кадры с трансляции были опубликованы в Twitter RTLplay.
Отмечается, что вышедшая на сцену 23-летняя выпускница юридического вуза Селин Ван Уйтсел споткнулась на лестнице. В этот момент из ее рукава вылетел бюстгальтер без бретелек.
После этого девушка снова поднялась и продолжила свое дефиле тогда, как бюстгальтер остался лежать на сцене.
Уточняется, что в финале Ван Уйтсел стала победительницей и завоевала титул "Мисс Бельгия", написав позднее, что она стала примером того, что "в жизни нужно просто подняться, если ты упал". Пользователи сети поддержали девушку.
🙈 Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène 😅 La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR— RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020