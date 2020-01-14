ВИДЕО: "Мисс Бельгия 2020" потеряла бюстгальтер во время дефиле

Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер. Соответствующие кадры с трансляции были опубликованы в Twitter RTLplay.

Отмечается, что вышедшая на сцену 23-летняя выпускница юридического вуза Селин Ван Уйтсел споткнулась на лестнице. В этот момент из ее рукава вылетел бюстгальтер без бретелек.

После этого девушка снова поднялась и продолжила свое дефиле тогда, как бюстгальтер остался лежать на сцене.

Уточняется, что в финале Ван Уйтсел стала победительницей и завоевала титул "Мисс Бельгия", написав позднее, что она стала примером того, что "в жизни нужно просто подняться, если ты упал". Пользователи сети поддержали девушку.