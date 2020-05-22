В период самоизоляции и карантина домашние питомцы стали настоящей головной болью для тех, кто работал из дома. Вожделеющие ласки питомцы выдумывают тысячу и один способ, чтобы переключить внимание хозяина с работы на себя.

Лучше всего с этим справляются, конечно, коты. Их излюбленный метод - усесться или улечься на клавиатуру, как будто других мест в доме нет. А при попытке согнать пушистого наглеца с рабочего места некоторые из них могут и цапнуть. Но выход найден.

Японский диджей и продюсер Komori, чей кот отчаянно не хотел покидать компьютерную клавиатуру хозяина, поделился своим лайфхаком в социальных сетях. И все оказалось очень и очень просто. Как известно, большинство котов обожают коробки, куда при первой же возможности стараются залезть. Просто поставьте коробку рядом с рабочим место - и вуаля! Через минуту вредитель всеми четырьмя лапами уже там.