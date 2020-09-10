ВИДЕО: Мы такие новости не готовили. Диктору "Матч-ТВ" сделали предложение в прямом эфире
Foto: Pixabay/aleksandra85foto

Ведущая российского телеканала "Матч ТВ" Элеонора Хабибулина в прямом эфире получила предложение руки и сердца от своего молодого человека, телеведущего Сергея Розанова.

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Мужчина появился в эфире с цветами и кольцом и позвал девушку замуж. "Мы такие новости не готовили!" — ответила ему Хабибулина и в слезах согласилась стать его женой. В комментариях к опубликованному в соцсетях пользователи похвалили Розанова за такой красивый шаг и пожелали паре счастья.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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