ВИДЕО: Мы такие новости не готовили. Диктору "Матч-ТВ" сделали предложение в прямом эфире

Ведущая российского телеканала "Матч ТВ" Элеонора Хабибулина в прямом эфире получила предложение руки и сердца от своего молодого человека, телеведущего Сергея Розанова.
Мужчина появился в эфире с цветами и кольцом и позвал девушку замуж. "Мы такие новости не готовили!" — ответила ему Хабибулина и в слезах согласилась стать его женой. В комментариях к опубликованному в соцсетях пользователи похвалили Розанова за такой красивый шаг и пожелали паре счастья.
– Мы таких новостей не готовили 😍😍😍
На Матч ТВ не только рассказывают о спорте, но и делают предложения. Этот эфир Элеонора Хабибулина точно не забудет. Какие же милахи ❤️❤️❤️#ВсеНаМатч pic.twitter.com/0UgSuanMqa— Матч ТВ (@MatchTV) September 10, 2020