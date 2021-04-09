ВИДЕО: Мясной десерт и пирог из уксуса. Странные рецепты из старинных кулинарных книг

Блогер Дилан Холлис прославился тем, что готовит и пробует необычные блюда по старинным рецептам из кулинарных книг конца XIX и начала XX века. Попадают в его блог и рецепты помоложе, если они достаточно необычные.

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Свои эксперименты он снимает на видео и публикует в соцсетях. Также Дилан обязательно пробует получившиеся блюда и делится впечатлениями.

В профиле Холлиса можно найти, например, десерт из свинины (1915), уксусный пирог (1933), бананы с ветчиной по-голландски (1973) и много других странных блюд. Судя по реакции блогера, большинство из них есть можно, но непонятно зачем - к деликатесам их вряд ли причислишь. Впрочем, о вкусах не спорят, и кому-то вполне придется по вкусу, например, названный в честь Гражданской войны в США пирог по рецепту 1865 года, торт из томатного супа 1950 года или шоколадно-картофельный пирог по рецепту 1912 года.