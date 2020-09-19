ВИДЕО: Не дороже 700 долларов. Как американская латышка искала жилье в Риге

Популярное в США реалити-шоу House Hunters (Охотники за домом) в недавнем эпизоде показало, как американская латышка Юлия Волонтс искала себе жилье в центре Риги.

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У Юлии латышские корни по отцовской линии, в нашей стране у нее есть родня, которую она раз в 2-3 года навещала с 12-летнего возраста. Последние 12 лет она жила в Бруклине (Нью-Йорк), но решила изменить свою жизнь - и выбор пал на Ригу.

Работу она нашла по своей специальности - Юлия арт-терапевт, но главным вопросом был поиск подходящего жилья. Это должна была быть квартира в центре, недалеко от места работы и дома, где живут родственники. Бюджет - 700 долларов.

Процесс поиска, осмотра и оформления документов и был показан в программе, куда также вошли кадры и о Риге в целом - о жизни столицы, ее культре и архитектуре.

Посредник нашел для Юлии три квартиры. Она отметила, что в Нью-Йорке за ту же сумму она смогла бы найти куда меньшее жилье и не такое удобное. По словам Юлии, снаружи дома в Риге выглядят довольно старыми и неухоженными, однако квартиры в них отличаются хорошим ремонтом.

В итоге жилье по вкусу она себе нашла. Эпизод, показанный недавно в американском телеэфире, был снят почти год назад, и Юлия уже в конце прошлого года переехала в Ригу. Работает арт-терапевтом, преподает в Латвийском университете и Университете Страдиня, участвует с докладами в конференциях и дает мастер-классы онлайн.